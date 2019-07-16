شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك محمد عبد الغنى يحتفل بعيد ميلاده الـ26 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، محمد عبد الغنى مدافع نادى الزمالك الحالى بعيد ميلاده الـ26، حيث أنه من مواليد 16 يوليو عام 1993.

نجح عبد الغنى فى خطف قلوب الجماهير البيضاء هذا الموسم فى ظل تألقه فى خط الدفاع منذ قدومه من إلى الفريق الأبيض.

وخاض عبد الغنى مع الفريق الأبيض معسكر قبرص استعدادا لاستكمال مباريات حسم الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.