سوبر كورة.. ترضيات اللاعبين فى مصر أنواع.. شنطة فلوس وإعلانات لرفع قيمة العقود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت وسائل الأندية لترضية نجومها من أجل إقناعهم بالتوقيع أو التجديد للفريق فمع بداية أى فترة انتقالات يشتعل الصراع بين الأندية واللاعبين، خاصة نجوم الصف الأول الذين ترتبط بهم الجماهير وتنهال عليهم العروض من الأندية لضمهم لصفوفهم، لنجد أنديتهم تتصارع من أحل ترضيتهم سواء ماديًا أو بأى وسائل أخرى.

ويستعرض سوبر كورة وسائل الأندية لترضية اللاعبين فى التقرير التالى..

Advertisements الزمالك يسعى لترضية طارق حامد للبقاء الزمالك يسعى لترضية طارق حامد للبقاء

قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التمسك ببقاء طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض، فى الموسم الجديد بعد تلقى اللاعب مفاوضات لضمه خلال الفترة الجارية من جانب عدد من الأندية الخليجية، وعلى رأسها اتحاد جدة السعودى.

ويعد طارق حامد أحد العناصر الأساسية بالزمالك وساهم فى حصد الفريق الأبيض مؤخرا ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما تألق مع الأبيض هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض لقب البطولة الأفريقية فى نسختها الأخيرة وفى هذا الموسم، من المنتظر أن يقوم مجلس الزمالك خلال الفترة الجارية بترضية اللاعب مالياً بالصورة المناسبة للمجهودات التى يقدمها مع الفريق لصرف النظر عن تلك العروض، خاصة بعدما وصفه مرتضى منصور برئيس اللاعبين، شارك طارق حامد فى 46 مباراة مع الزمالك، بواقع 27 فى الدورى و14 بالكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها بالسوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.