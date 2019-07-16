شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يختتم المعسكر الأول بودية أمام فريق درجة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة معسكره الأول المقام حالياً على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوى، بمباراة ودية أمام أحد فرق الدرجة الثانية الخميس المقبل.

وأكد الجهاز الفنى للمقاصة مدير شئون اللاعبين بفريق مصر المقاصة أن اللاعبين يخوضون التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.

كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.