سموحة يشكو محمد طلعت للجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر التقدم بشكوى ضد اللاعب محمد طلعت، لاعب الفريق السكندرى السابق إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم. وقال عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر: سموحة يستعد لتقديم شكوى فى اللاعب محمد طلعت ويطالبه بكامل قيمة التعاقد الذى تم بينه وبين سموحة فى يناير الماضى واستلامه الدفعة المقدمة. وأضاف فرج عامر: لن يتنازل سموحة عن الحصول على كامل حقوقه طبقا للتعاقد أسوة بما حدث مع لاعب معروف العام الماضى. ويشارك محمد طلعت مع فريق المقاولون العرب فى الوقت الحالى، حيث استقر مهاجم الأهلى السابق فى قلعة ذئاب الجبل.

فرج عامر

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