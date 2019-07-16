شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على معلول.. ملك النظرات الثاقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التونسى على معلول، نجم النادى الأهلى، معشوق الجماهير الحمراء لما يقدمه للفريق الأحمر منذ قدومه خاصة أنه يمتلك خبرات قوية ومهارات فنية فائقة.

كما أن معلول لاعب يتميز بالجدية فى التدريبات والمباريات، ويتضح ذلك على نظراته الثاقبة فى اللقاءات، حيث إنه نجم يتميز بالطموح الكبير لتحقيق مزيد من النجاحات فى تاريخه الكروى.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح نظراته الثاقبة على وجه النجم التونسى فى الصور التالية:



على معلول فى تدريبات الاهلى

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على ملعول فى التتش



على معلول بقميص الاهلى



على معلول



على معلول



على معلول فى نظرة ثاقبة