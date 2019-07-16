شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تولى حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطنى عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر. وهنأ عامر حسن شحاتة بتولى الإدارة الفنية للمنتخب قائلاً: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصرى أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويعطى كافة الصلاحيات". كان المنتخب الوطنى قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر بعد الخسارة فى دور الـ16 بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، حيث تمت إقالة خافير أجيرى مدرب المنتخب السابق عقب الإخفاق الأفريقى.

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