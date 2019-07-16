شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الكاديكى: مصر العظيمة نجحت فى تنظيم كان 2019 بجهد الشباب المتطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى المعلق الكروى الليبى حازم الكاديكى بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى يوم الجمعة المقبل.

وكتب الكاديكى عبر حسابه الشخصى على تويتر: "كم أنت رائعة يأيها الجميلة لأنها مصر العظيمة بشبابها الرائع إنهم المتطوعون فى تنظيم البطولة الأفريقية هم الفائزون حقا بهذا العمل الرائع ومن خلال متابعته لهم فى كل الملاعب البطولة الأفريقية فى مصر شباب فى غاية وقمة الأدب والأخلاق والاحترام لغة جميلة فى استقبال الضيوف والجماهير".

وأضاف المعلق الليبى "كل التقدير والشكر والثناء لهؤلاء الشباب المتطوعين فى الكان 2019 شكرًا مصر وأتمنى من الإدارة المصرية الاهتمام بهم".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وضرب المنتخب الجزائرى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره السنغال فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة حاليا فى مصر، على استاد القاهرة.

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وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شىء.







