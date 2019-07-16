شكرا لقرائتكم خبر عن هيما ضمن قائمة المرشحين للرحيل عن الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، دائرة المرشحين للراحلين عن صفوف الفريق الأبيض فى الصيف القادم، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجديد، حيث يحق له الرحيل عن النادى بشكل حر فى شهر يناير المقبل.

ويسعى مسئولو النادى الأبيض لتسويقه خلال الفترة الجارية من أجل الاستفادة بعائد مادى من وراء ذلك، خاصة أن اللاعب أيضًا يبحث عن عروض خارجية للرحيل عن قلعة ميت عقبة، بجانب رفض مسئولى الزمالك تلويح وكيل أعماله بامتلاكه عرض من النادى الأهلى.

الزمالك يسعى لضم عدة صفقات لتدعيم صفوفه فى فترة الانتقالات اليفية المقبلة منهم محمد عواد حارس الإسماعيلى وإمام عاشور لاعب حرس الحدود ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز وطارق طه لاعب الإسماعيلى.