شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. طارق سليم يرحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 16 يوليو 2016 ودع طارق سليم أسطورة الأهلى عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، ليترك خلفه بصمات لا تنسى على جدران القلعة الحمراء وتاريخاً يحكى الوفاء والعشق لنادى القرن منذ نعومة أظافره.

ولد طارق سليم فى حى الدقى وتحديدا فى 27 يوليو 1927 الشقيق الأصغر للمايسترو صالح سليم وكان ترتيبه الثالث بعد أخويه صالح وعبد الوهاب.

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شارك طارق سليم فى تحقيق 12 بطولة للأهلى منها 7 بطولات دورى عام وخمس بطولات كأس مصر، وأحرز مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية عام 1959، كما شارك فى تحقيق بطولة الجمهورية العربية المتـحدة موسـم 1961/1962.

لعب نجم الأهلى دوليا من عام 1956 وحتى عام 1963 ومثل مصر فى بطولة الأمم الإفريقية عامى 1959و1963 ودورة روما الأولمبية عام 1960 وبطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم العسكرية.

وفى أشد أوقات مرضه لم يتخلى طارق سليم عن الوفاء للأهلى فلقد حرص على حضور حفل افتتاح فرع النادى الأحمر الجديد بالشيخ زايد فى الفترة الماضية بعد توجيه الدعوة له من قبل المجلس الأهلاوى.