تواصلت "بوابة الوفد"، مع كريم بلق، وكيل اللاعب المغربى أشرف بن شرقى، عقب الإعلان منذ ساعات عن انضمامه لنادى الزمالك.
فى تصريحات خاصة، قال كريم بن بلق لـ"بوابةالوفد"، إن الزمالك نادٍ كبير ومحترم وابن شرقي سوف يعطي إضافات كبيرة للنادي وله شخصيًا.
وأضاف وكيل ابن شرقى: "كلالتوفيق لأشرف، وأنا متأكد أنه سوف يبدع في الميادين المصرية، وجمهور الزمالك جمهور كبير ونادٍ عريق ويستاهل كل الألقاب واللاعبين الكبار".
وتابع وكيل ابن شرقى، أن عقد موكله لم يكن مصادفة، لكنه تتويج لحب الانتماء لفريق الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أشرف بن شرقي لـ"الوفد": الزمالك نادٍ كبير وانضمام اللاعب إضافة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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