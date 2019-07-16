أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع إسلام جمال لنادي الاتحاد السكندري، وكذلك إعارة الثنائى رزاق سيسيه وأحمد رفعت لمدة موسم،كما تم الموافقة على إعارة الثنائى أشرف روقا وعماد فتحي لنادي سموحة.
كما أعلن خروج قناة الزمالك للنور مع بدايه الموسمالمقبل، بعد الجلسة التي عقدها مع تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، وأن القناة ستضم عددًا كبيرًا من نجوم الزمالك القدامى، أمثال طارق يحيى وأحمد عبدالحليم وطارق مصطفى ومدحت عبدالهادي وجمال حمزة وعفت نصار وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يوافق على بيع إسلام جمال.. والقناة بشكل جديد في الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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