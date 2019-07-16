رياضة | شرط رحيل جاريث بيل إلى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط رحيل جاريث بيل إلى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اهتمامه بضم اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية ، أبدى نادي توتنهام اهتمامًا بإعادة التوقيع مع اللاعب الويلزي جاريث بيل ، الذي غادر ملعب وايت هارت لين للانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو في عام 2013.

قبل أسابيع أبلغ توتنهام بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو نادي ريال مدريد أنهم سيكونوا على استعداد لدفع رسوم نقل تتراوح بين 50 و60 مليون يورو لإعادة التوقيع مع بيل.

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ومع ذلك فقد أوضحوا لممثليهم أن صافي الـ17 مليون يورو الراتب الحالي لبيل الذي يكسبه كل موسم في ريال مدريد ، بما في ذلك المتغيرات المختلفة ، لن يكون واقعيًا للنادي ، ولا يمكن الوصول إليه تمامًا بسبب ظروفهم الإقتصادية ، وقد يستطيعوا تحمل نصف هذا المبلغ كمرتب.

الآن ريال مدريد هو الذي يجب أن يقرر ما يجب القيام به وما إذا كان سيلغي عقده للسنوات الثلاثة المقبلة لتصفية نصف هذا المبلغ ، أي حوالي 25 مليون يورو.

على الرغم من ذلك ، يبدو أن ريال مد غير مستعد للتخلي عن السنوات الثلاث التي أبرمها بالفعل.

بعد حملة مخيبة للآمال في العام الماضي ، يدرك ريال مدريد أنه لن يكون من السهل بيعه ، وهناك فقط 24 يومًا حتى تغلق نافذة نقل الدوري الإنجليزي الممتاز.