رياضة | ‫عرض جديد من إنتر ميلان لضم لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‫عرض جديد من إنتر ميلان لضم لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن نادي إنتر ميلان الإيطالي سيقدم عرضًا جديدًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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‫وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أنه من المتوقع أن يقدم إنتر ميلان عرضًا جديدًا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لمهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو هذا الأسبوع.

‫وأضافت الشبكة أن النادي الإيطالي يسعى لإقناع مسئولي اليونايتد بقبول العرض في ظل الرغبة الشديدة من جانب أنطونيو كونتي للتعاقد مع المهاجم البلجيكي لدعم خط هجوم فريقه في الموسم المقبل.