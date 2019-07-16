رياضة | أتليتكو مدريد يسعى للحصول على خدمات نجم الريال

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يجهز نادي أتلتيكو مدريد عرضا للتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لما ذكرته شبكة "ABC" الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد على استعداد لتقديم 50 مليون يورو + 10 مليون يورو كإضافات لـخاميس رودريجيز. وأضافت الشبكة بأن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يرغب في ضم اللاعب الكولومبي لتعزيز صفوف فريقه، والمطلوب أيضًا من نابولي الإيطالي.

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