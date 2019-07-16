رياضة | رئيس سموحة يكشف عن واقعة فساد لعضوي مجلس الجبلاية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يكشف عن واقعة فساد لعضوي مجلس الجبلاية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة خطة ‘صلاح اتحاد الكرة المصري، والتي في مقدمتها إخراج ملفات القضايا والنزاع الخاصة بعضوي المجلس وتسليمها للمستشاري للبت فيها.

وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "‏من أهم الخطوات الإصلاحية في اتحاد كرة القدم هي ‘خراج ملفات القضايا والنزاعات من الأدراج التي كانت محجوزة بمعرفة عضوي مجلس الإدارة وضلعي الفساد في المجلس وتسليمها للمستشارين للبت فيها وانهائها طبقا للوائح والنظم وليست على هوا ورغبة العضوين الشهيرين".

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وأضاف عامر: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه ويعطي كافة الصلاحيات".