رياضة | عامر: مبروك.. حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر: مبروك.. حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة خطة لإصلاح اتحاد الكرة المصري، والتي في مقدمتها إخراج ملفات القضايا والنزاع الخاصة بعضوي المجلس وتسليمها للمستشاري للبت فيها.

وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "‏من أهم الخطوات الاصلاحية في اتحاد كرة القدم هي اخراج ملفات القضايا والنزاعات من الادراج التي كانت محجوزة بمعرفة عضوي مجلس الادارة وضلعي الفساد في المجلس وتسليمها للمستشارين للبت فيها وانهائها طبقا للوائح والنظم وليست علي هوا ورغبة العضوين الشهيرين".

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وأضاف عامر: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه ويعطي كافة الصلاحيات".