رياضة | الصفقة الرابعة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة الرابعة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق برشلونة الإسباني لفكرة ضم جونيور فيربو ظهير أيسر فريق ريال بيتيس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة الإسباني مهتم بضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لبيتيس لكنه يحاول تقليل المقابل المادي المطلوب.

ويطلب بيتيس الحصول على 30 مليون يورو للتخلي عن فيربو لكن برشلونة ينوي إدراج لاعبه الشاب خوان ميراندا في الصفقة.

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ويعد الظهير الأيسر من أكثر المراكز التي تحتاج إلى دعم في برشلونة، لا سيما وأن قائمة الفريق الكتالوني لا تضم سوى جوردي ألبا.

كان برشلونة أبرم هذا الصيف أكثر من صفقة مميزة حيث ضم الحارس البرازيلي نيتو ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.