الامارات | رئيس الهلال في دبي لحسم مصير "عموري"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال في دبي لحسم مصير "عموري" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم، أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل سيصل إلى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن أمور تتعلق بملف تجديد عقد اللاعب عمر عبدالرحمن.

وأكدت الصحيفة انه من المقرر أن يلحق برئيس الهلال، استشاري إصابات رياضية "سعودي"، للاطلاع على التقارير الطبية الجديدة الخاصة بإصابة اللاعب، قبل إتمام التعاقد معه.

يشار إلى أن ملف "عموري" أخذ جدلاً كبيراً في الأوساط الجماهيرية الهلالية خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي بدت به الإدارة الزرقاء مترددة في حسم ملف اللاعب، مع وجود شكوك حول حالته البدنية