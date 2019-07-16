شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ومنتخب مصر يوجهان أزمة بسبب تصنيف كأس العالم 2022..اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اتحاد الكرة ومنتخب مصر أزمة بسبب التصنيف الخاص بكأس العالم 2022 و تواجد الفراعنة فى التصنيف الثاني، و التوقع بالوصول للتصنيف الثالث عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخب ، وبالتالي أصبح اتحاد الكرة مطالب بخوض وديات فى شهر سبتمبر المقبل للفوز بها من أجل الحصول على نقاط ترفع بها المنتخب فى التصنيف الشهري قبل إجراء قرعة كأس العالم 2022 خاصة أنه فى حالة تواجده فى التصنيف الثالث سيفسد من مهمة تأهله لكاس العالم 2022.

وتنص لائحة الفيفا لكأس العالم 2022 للتأهل للمونديال على خوض 28 منتخب لمباراة فى الدور التمهيدي يصعد من بينهم 14 فريق ، بالإضافة إلى 26 فريق سيتم إبعادهم عن المباراة الفاصلة ليصبح عدد المنتخبات 40 فريق يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة يتأهل الأول من المجموعات الـ10 ، ثم يتم إقامة مباراة فاصلة بين كل من الفرق الـ10 يتأهل الـ5 فرق الفائزة إلى مونديال 2022 مباشرة.