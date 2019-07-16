شكرا لقرائتكم فى مثل هذا اليوم.. رحيل طارق سليم عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 16 يوليو 2016 ودع طارق سليم أسطورة الأهلى عالمنا بعد صراع طويل مع المرض ليترك خلفه بصمات لا تنسى على جدران القلعة الحمراء وتاريخاً يحكى الوفاء والعشق لنادى القرن منذ نعومة أظافره .

طارق سليم، ولد فى حى الدقى وتحديدا فى 27 يوليو 1927 الشقيق الأصغر للمايسترو صالح سليم وكان ترتيبه الثالث بعد أخويه صالح وعبد الوهاب.

وحقق طارق سليم 12 بطولة مع الأهلى منها 7 بطولات دورى عام وخمس بطولات كأس مصر وأحرز مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية عام 1959، كما شارك فى تحقيق بطولة الجمهورية العربية المتـحدة موسـم 1961/1962 لعب نجم الأهلى دوليا من عام 1956 وحتى عام 1963 ومثل مصر فى بطولة الأمم الإفريقية عامى 1959و1963 ودورة روما الأولمبية عام 1960 وبطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم العسكرية.

ولم يتخلى طارق سليم عن الوفاء للأهلى فى أشد أوقات مرضه، فلقد حرص على حضور حفل افتتاح فرع النادى الأحمر الجديد بالشيخ زايد فى الفترة الماضية بعد توجيه الدعوة له من قبل المجلس الأهلاوى.