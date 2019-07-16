شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن وديات فى سبتمبر لإنقاذ تصنيف المنتخب قبل قرعة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اتحاد الكرة ومنتخب مصر أزمة بسبب التصنيف الخاص بكأس العالم 2022 وتواجد الفراعنة فى التصنيف الثانى، والتوقع بالوصول للتصنيف الثالث عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا، وبالتالى أصبح اتحاد الكرة مطالبا بخوض وديات فى شهر سبتمبر المقبل للفوز بها من أجل الحصول على نقاط يرفع بها المنتخب فى التصنيف الشهرى قبل إجراء قرعة كأس العالم 2022.

وتنص لائحة الفيفا لكأس العالم 2022 للتأهل للمونديال على خوض 28 منتخبا لمباراة فى الدور التمهيدى يصعد من بينهم 14 فريقا، بالإضافة إلى 26 فريقا سيتم إبعادهم عن المباراة الفاصلة ليصبح عدد المنتخبات 40 فريقا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة يتأهل الأول من المجموعات الـ10، ثم تتم إقامة مباراة فاصلة بين كل من الفرق الـ10 يتأهل الـ5 فرق الفائزة إلى مونديال 2022 مباشرة.