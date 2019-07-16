رياضة | ماتياس دي ليخت يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

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يجري الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس الهولندي الفحوصات الطبية غدًا الأربعاء تمهيدًا لإتمام انتقاله لصفوف يوفنتوس الإيطالي بحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورتس.

ويصل ماتياس دي ليخت الهولندي الشاب إلى مدينة تورينو اليوم الثلاثاء على أن يخضع للكشف الطبي غدًا الأربعاء، قبل إتمام الصفقة.

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وتكلف صفقة انتقال دي ليخت صاحب الـ١٩ عامًا خزينة يوفنتوس مبلغ قيمته ٧٥ مليون يورو، نظير انتقاله، فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يصل لـ١٢ مليون يورو.