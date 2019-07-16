رياضة | رئيس الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين في منتخب مصر و"بن شرقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين في منتخب مصر و"بن شرقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الزمالك الحصول على توقيع أشرف بن شرقي لاعب فريق الهلال السعودي و4 لاعبين دوليين في منتخب مصر سيتم إعلان أسمائهم بعد انتهاء الدوري. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "قمنا بإنهاء صفقة أشرف بن شرقي بشكل رسمي وحصلنا على توقيع 4 لاعبين في المنتخب سنعلن عن أسمائهم بعد مباراة الأهلي". Advertisements وسبق للرباعي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وأحمد أيمن منصور تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 وهم الرباعي الأقرب للصفقة حتى الآن.

Advertisements