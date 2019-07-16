رياضة | Face app في الدوري السعودي.. شاهد صور النجوم بعد تحدي العمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Face app في الدوري السعودي.. شاهد صور النجوم بعد تحدي العمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاح تطبيق face app أو "تحدي الشيخوخة" مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل معه الكثير من النشطاء والمغردين عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتسابق المغردزن في نشر صورهم بعد التعديل عليها في برنامج face app.

التطبيق الشهير وصل إلى دوري المحترفين السعودي، حيث انتهز المغردون والنشطاء الفرصة وبدأوا في نشر صور لنجوم دوري المحترفين، ليظهروا فى سن الشيخوخة عبر تطبيق face app.

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يذكر أن تطبيق face app قد وصلت عدد تحميلاته في الساعات الماضية إلى أكثر من 100 مليون عملية تحميل عبر المتاجر الرسمية على رأسها "جوجل بلاي" و"أبل ستور"، ويعد برنامج face app واحد من البرامج التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وذلك من أجل تغيير ملامح الوجه لتتوقع صورة تقريبية للشخص عند وصوله إلى سن الشيخوخة.