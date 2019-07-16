رياضة | تعرف على موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب السنغال فى المباراة النهائية، لكأس أمم أفريقيا 2019، بعد تخطيهم منتخبى نيجيريا وتونس فى دور نصف النهائي من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

موعد مباراة السنغال ضد الجزائر فى نهائى كأس الأمم الأفريقية

يلتقى منتخبى الجزائر والسنغال فى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019، فى التاسعة من مساء، يوم الجمعة المقبل على ملعب "القاهرة".

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وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فأن القيمة التسويقية لمنتخب السنغال تقدر بــ 385 مليون يورو ويعد ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى أغلى لاعب بقيمة 120 مليون يورو، بينما تقدر قيمة منتخب الجزائر بـ 198 مليون يورو ويعد رياض محرز لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى الأغلى فى الفريق بقيمة 60 مليون يورو.

مباراة السنغال ضد الجزائر فى نهائى كأس الأمم الأفريقية

وتأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لأمم أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، والمرة الأولى منذ نسخة 1990، على حساب منتخب نيجيريا، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1، سجل ثنائية منتخب محاربى الصحراء وليام إيكونج مدافع نيجيريا فى مرماه ورياض محرز فى الدقيقتين 40 و 95، بينما سجل هدف النسور الخضراء الوحيد أوديون إيجالو فى الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

فى المقابل تأهل منتخب السنغال إلى نهائي الكان 2019، بعد فوزه على منتخب تونس بهدف وحيد، جاء عن طريق ديلان برون مدافع نسور قرطاج بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة 101 من زمن اللقاء.