الان تتابع الزمالك يضم لاعب الهلال السعودي أشرف بن شرقي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضي منصور، ضم المهاجم المغربي، أشرف بن شرقي، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء: اللاعب وقع لنادي الزمالك الإثنين لمدة ثلاثة مواسم بشكل رسمي، بعد المجهود الكبير الذي قام به أمير وأحمد مرتضى منصور.
وأضاف: “تم الاتفاق مع الهلال السعودي على كل تفاصيل الصفقة”.
وتابع: “أشرف بن شرقي سيصل إلى القاهرة غداً الأربعاء لينضم رسمياً إلى صفوف الزمالك”.
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