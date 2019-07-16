الزمالك يضم لاعب الهلال السعودي أشرف بن شرقي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضي منصور، ضم المهاجم المغربي، أشرف بن شرقي، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

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وقال منصور في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء: اللاعب وقع لنادي الزمالك الإثنين لمدة ثلاثة مواسم بشكل رسمي، بعد المجهود الكبير الذي قام به أمير وأحمد مرتضى منصور.

وأضاف: “تم الاتفاق مع الهلال السعودي على كل تفاصيل الصفقة”.

وتابع: “أشرف بن شرقي سيصل إلى القاهرة غداً الأربعاء لينضم رسمياً إلى صفوف الزمالك”.