شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتسلم التقرير الفنى الخاص بقائمة الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التقرير الفنى الخاص بقائمة الموسم الجديد من خالد جلال، المدير الفنى للفريق، ضمن التحضيرات الجارية داخل القلعة البيضاء لتجهيز قائمة الموسم المقبل.

ويفضل مسئولو الزمالك بالاتفاق مع خالد جلال، إرجاء الإعلان عن أى شئ عن هذا التقرير فى الوقت الحالى وما يخص تصور المدرب بشأن الراحلين والصفقات المطلوبة للموسم الجديد، حفاظا على نسبة التركيز داخل الفريق، خاصة أنه مازال يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولها الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

فيما كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن خالد جلال، شدد على ضرورة دعم مركز رأس الحربة بجانب مركز حراسة المرمى ومركز رأسة الحربة مع منحهم أولوية مع التدعيمات فى عددا من المراكز وفقا للراحلين حيث سيتم دعم الجبهتين اليمنى واليسرى نظرا لاقتراب رحيل حازم إمام وبهاء مجدى بجانب دعم مركز المساك حال رحيل محمود علاء وكذلك مركز صناعة اللعب ومركز الوسط الدفاعى فى حالة رحيل طارق حامد، إلا أن النادى الأبيض قرر إرجاء أى شيء يخص الراحلين أو الذين تلقوا عروض مثل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، لحين الإنتهاء من المباريات الثلاث، مع تجهيز بدائل من اللاعبين الجدد لضمهم فى حالة تمسك طارق حامد أو غيره بالرحيل عن الفريق فى الصيف القادم.