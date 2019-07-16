شكرا لقرائتكم اجتماع ثلاثي بين الخطيب ولاسارتي وسيد عبد الحفيظ لبحث عدد من ملفات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى والمشرف على الكرة بالفريق جلسة هامة مع لاسارتي المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها حسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وكذلك الصفقات التى يتفاوض معها النادي حالياً لضمها وكذلك الأستعداد لمباراتي المقاولون والزمالك اللتين يتطلع الاهلي للفوز فيهما من أجل حسم بطولة الدوري التى يتنافس عليها الاهلي مع الزمالك.

فيما يتواصل خالد محمود طبيب الفريق مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق وسعد سمير مدافع الفريق للإطمئنان عليهما وعلى البرنامج التأهيلي الذى يؤديه كل لاعب للتعافي من إصابته الأخيرة حيث أجرى شريف أكرامي جراحة مؤخراً في المانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة وأدى برنامج تأهيلي بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخضوع لفحوصات هناك فيما يؤدي سعد سمير مدافع الفريق برنامج تأهيلي للاطمئنان على حالته بعدما أصيب مؤخراً بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.