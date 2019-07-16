شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعقد جلسة مهمة مع لاسارتى والطبيب يطمئن على إكرامى وسعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى المشرف على الكرة بالفريق، جلسة مهمة مع لاسارتى المدير الفنى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، يأتى فى مقدمتها حسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك الصفقات التى يتفاوض معها النادى حالياً لضمها، وكذلك الاستعداد لمباراتى المقاولون والزمالك اللتين يتطلع الأهلى للفوز فيهما من أجل حسم بطولة الدورى التى يتنافس عليها الاهلى مع الزمالك.

فيما يتواصل خالد محمود طبيب الفريق مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق وسعد سمير مدافع الفريق للاطمئنان عليهما وعلى البرنامج التأهيلى الذى يؤديه كل لاعب، للتعافى من إصابته الأخيرة، حيث أجرى شريف أكرامى جراحة مؤخراً فى ألمانيا لإزالة عظام زائدة فى الركبة، وأدى برنامجا تأهيليا بالقاهرة قبل أن يعود إلى ألمانيا مؤخراً للخضوع لفحوصات هناك، فيما يؤدى سعد سمير مدافع الفريق برنامجا تأهيليا للاطمئنان على حالته بعدما أصيب مؤخراً بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة، وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى.