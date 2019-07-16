الزمالك يضحى بحازم إمام بعد غلق الباب أمام رحيل النقاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك الموافقة على تسويق حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاستقرار مع خالد جلال، المدير الفنى للفريق، حول استمرار الدولى التونسى حمدى النقاز، لقيادة تلك الجبهة فى الموسم الجديد، مع بحث تدعيم الجبهة اليمنى بأحد اللاعبين خلال الفترة الجارية.
وطرح البعض داخل القلعة البيضاء اسم عمر جابر، ظهير فريق بيراميدز، للعودة مجددًا إلى النادى الأبيض، خاصة أنه يجيد اللعب فى الجبهة اليمنى واليسرى بجانب بعض الترشيحات الأخرى، والتى كان أبرزها فى الفترة الأخيرة على فوزى، الظهير الأيمن لنادى إنبى بجانب الصاعد كريم فؤاد ظهير نجوم المستقبل والمنتخب الأولمبى، على أن يحسم مسئولو الأبيض ذلك الملف بشكل كامل خلال الفترة الجارية.
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