شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتراف تغلب على الانتماء فى صراع القطبين بالألعاب الشهيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عصر الاحتراف والتغلب على أهواء الانتماء لم تصب كرة القدم فقط، بل وصلت أيضا على الألعاب الشهيدة فى كرة اليد والسلة.

وشهد الميركاتو الحالى رحيل عدد من نجوم الأهلى إلى صفوف الزمالك والعكس لتطبيق عصر الاحتراف، ويرصد الخليج 365 أبرز ملامح انتقال النجوم من وإلى القطبين فى التقرير التالى:

نجح الزمالك هذا الموسم فى التعاقد مع ثنائى الأهلى أحمد حسام ومصطفى خليل بعد استغناء الأهلى عن بعض نجومه هذا الموسم، فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق الأحمر بخسارة جميع البطولات وتحقيق بطولة كاس مصر فقط، فضلا عن محمد عبد الرحمن "بودى" لاعب سموحة والأهلى السابق والذى كان احد أعمدة القلعة الحمراء سابقا.

أما على صعيد كرة السلة فنجح الزمالك فى التعاقد مع كريم الدهشان، بعدما انتهى تعاقده مع الفريق الأحمر ولم يتم تجديده.

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كما تعاقد أيضا الأهلى مع أحمد إسماعيل لاعب فريق الزمالك السابق، إلا أنه فجر أزمة بين القطبين، بعد إعلان مسئولى القلعة الحمراء عن التعاقد مع احمد إسماعيل لاعب فريق سلة الزمالك السابق، والذى انتقل للعب فى دورى الجامعات الامريكية، وعاد للانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

ووفقا لطارق سعيد مدير فريق كرة السلة بنادى الزمالك فإن اللاعب أحمد إسماعيل من حق القلعة البيضاء، والإدارة البيضاء تحتفظ بكامل حقوقها فى اللاعب، فى ظل امتلاك المستندات التى تثبت أحقيتها فى أحمد إسماعيل، خاصة أن اللاعب شارك مع الفريق 5 سنوات، وفى العام السادس غادر إلى دورى الجامعات الأمريكية، ووفقا للائحة فيعود اللاعب إلى ناديه الأصلى وهو الزمالك.

وأضاف طارق سعيد أن اتحاد السلة سبب الأزمة، خاصة أن النادى أرسل خطابا للاتحاد بتاريخ 13 يونيو 2016 يثبت أحقية النادى فى رعاية اللاعب، لكن اتحاد السلة رد أن الخطاب "ضاع" لكن الزمالك يمتلك أصل الخطاب، وبمجرد التوجه إلى الاتحاد بأصل الخطاب سيكون اللاعب من حق القلعة البيضاء قائلا: "اتحاد السلة سبب الأزمة بين الأهلى والزمالك".