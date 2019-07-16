الامارات | سعيد جاسم يسجل أول اهداف حتا الودية

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد جاسم يسجل أول اهداف حتا الودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق حتا مع مضيفه فريق بورجا الصربي بهدف لكل منهما في المباراة الودية الاولى للإعصار في معسكره الخارجي المقام في صربيا استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وسجل لاعب حتا المعار من شباب الأهلي سعيد جاسم هدف فريقه في الدقيقة الاولى للمباراة، بينما تعادل الفريق المضيف بهدف تم تسجيله في الدقيقة 25 من المباراة والتي شهدت اشراك حتا لغالبية لاعبيه من اجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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