رياضة | الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رونار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رونار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم الأنباء التي تم تداولها عن تقديم هيرفي رونار استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول عقب توديع بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بمصر.



وكشف الاتحاد المغربي بأن فوزي لقجع رئيس الاتحاد عقد اجتماعين يومي الأحد والإثنين مع هيرفي رونار لتقييم مشاركة المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا، كما درسوا مستقبل المنتخب في الفترة المقبلة واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة.