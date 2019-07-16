رياضة | شرط وحيد يفصل حسن شحاتة عن تدريب المنتخب

كشف مصادر مقربة من حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، عن شرطه الوحيد لتولي تدريب الفراعنة مرة أخرى.

وأكد مصدر خاص لـ "الخليج 365 الرياضي"، على أن حسن شحاتة اشترط وجود الثنائي أحمد حسن، المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، وحمادة صدقي، المدير الفني السابق لنادي الجونة، ضمن الجهاز الفني المعاون له".

وكان الخليج 365 قد انفرد في وقت سابق، بتوصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى اتفاق شبه نهائي مع حسن شحاتة، من أجل قيادة الفراعنة من جديد خلفاً للمدرب المقال خافيير أجيري.

والجدير بالذكر أن حسن شحاتة توج مع المنتخب المصري بثلاث بطولات أمم إفريقيا أعوام 2006 و2008و2010، في مصر وغانا وأنجولا.