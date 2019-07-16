مصير بصاص بيد برانكو

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تنتظر إدارة الأهلي تقرير المدرب برانكو عن اللاعب مصطفى بصاص الذي يتواجد حاليا في معسكر النمسا، إذ سيتحدد في ضوئه استمرار البصاص من عدمه مع النادي الأهلي، خصوصا أن عقد اللاعب تبقى على نهايته أقل من شهرين ونصف، وحاليا يخضع لبرنامج لياقي مكثف تحت إشراف برانكو، الذي منح الثقة للبصاص بضمه لقائمة الفريق الحالي في معسكر النمسا، ويحظى اللاعب بدعم معنوي من قبل الجهازين الإداري والفني، إذ يعيش حالة نفسية جيدة، ويسعى لأداء برنامجه التدريبي الخاص على فترتين يوميا، واتضحت رغبة البصاص في عودة مختلفة، وينتظر إشارة المدرب للمشاركة في المباريات الودية القادمة للفريق الأهلاوي على هامش المعسكر الحالي.

تنتظر إدارة الأهلي تقرير المدرب برانكو عن اللاعب مصطفى بصاص الذي يتواجد حاليا في معسكر النمسا، إذ سيتحدد في ضوئه استمرار البصاص من عدمه مع النادي الأهلي، خصوصا أن عقد اللاعب تبقى على نهايته أقل من شهرين ونصف، وحاليا يخضع لبرنامج لياقي مكثف تحت إشراف برانكو، الذي منح الثقة للبصاص بضمه لقائمة الفريق الحالي في معسكر النمسا، ويحظى اللاعب بدعم معنوي من قبل الجهازين الإداري والفني، إذ يعيش حالة نفسية جيدة، ويسعى لأداء برنامجه التدريبي الخاص على فترتين يوميا، واتضحت رغبة البصاص في عودة مختلفة، وينتظر إشارة المدرب للمشاركة في المباريات الودية القادمة للفريق الأهلاوي على هامش المعسكر الحالي.

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