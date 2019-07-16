شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يغلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ، عيسى الدوسري (الخبر)

استغرب عدد من القدساويين من المفاوضات التي تقوم بها إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، حول العروض المقدمة لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم هارون كمارا، بعد وصول عروض من قبل ناديي الاتحاد والهلال للاستفادة من خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى القدساويون استغرابهم من تصرف الإدارة، خصوصا أن مدرب الفريق التونسي يوسف المناعي أعلن قبل عدة أيام عن رفضه انتقال اللاعب هارون كمارا لحاجة الفريق لخدماته في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، ويخشى القدساويون من رحيل نجوم الفريق، لاسيما أن دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى نفس طويل، ولا بد من وجود لاعبين يعملون الفارق داخل المستطيل الأخضر.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي القادسية السابق راشد عيدان عبر حسابه في «تويتر» «ليس غريبا ولا هي مفاجأة انتقال أحد لاعبي القادسية، تعودنا، أصبح اللاعب صوته أقوى من صوت الإدارة، المدرب يوسف المناعي أبلغ الإدارة بعدم التفريط بهارون كمارا، إلا أن اللاعب فرض شخصيته وقوته على الإدارة، أندية تدعم فريقها باللاعبين والقادسية يفرط بلاعبين يمثلون إضافة حقيقية للفريق».

من جهة أخرى، دخل نادي الهلال في منافسة مع نادي الاتحاد للظفر بخدمات لاعب نادي القادسية هارون كمارا، بعد أن تلقت إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل عرضا من قبل نادي الهلال يتضمن الحصول على خدمات اللاعب، وتنتظر الرد من قبل إدارة القادسية. وكان نادي الاتحاد تقدم بعرض خلال 48 ساعة الماضية لنادي القادسية على انتقال اللاعب هارون كمارا، وينتظر الرد الرسمي من أجل حسم الصفقة لصالح العميد.