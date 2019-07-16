شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «الشاطئية» يستعد لبطولة «نيوم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في البطولة الدولية التي تستضيفها نيوم، غدا (الأربعاء) ولمدة أربعة أيام. وكان المنتخب الوطني قد اختتم معسكره الإعدادي للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم على مرحلتين في مدينة ينبع ودبي الإماراتية، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي، واستدعى المدير الفني «للأخضر»، البرازيلي أليكس براغا (12) لاعباً للمشاركة، جاءت أسماؤهم على النحو التالي، طلال الشهري، وأشرف المليكي، ومحسن فقيهي، ووليد اليوبي، ومهند الصبحي، وصالح القرني، ومحمد الشمري، وعبدالرحيم الخيبري، ومحمد الشهري، وعبدالمجيد حدادي، وعبدالله هزازي، وفهد العزي.

يُذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين والإمارات وإنجلترا.