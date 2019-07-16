الهيئة تعتمد إدارة السويكت

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جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت وعضوية كل من المهندس سهيل القاسم وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد، وبذلك ينتهي مسلسل الرئاسة النصراوي الذي دام أكثر من شهر بعد فتح باب الانتخابات 3 مرات وتمديدها للمرة الرابعة.

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت وعضوية كل من المهندس سهيل القاسم وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد، وبذلك ينتهي مسلسل الرئاسة النصراوي الذي دام أكثر من شهر بعد فتح باب الانتخابات 3 مرات وتمديدها للمرة الرابعة.

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