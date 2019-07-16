شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة تعيّن عبدالمجيد رئيساً تنفيذياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

في خطوة تعد هي الأولى من نوعها في الأندية السعودية ، عينت إدارة نادي الوحدة تركي عبدالمجيد رئيساً تنفيذياً للنادي، وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية هيئة الرياضة المستقبلية للأندية لتحولها إلى عمل مؤسساتي، إذ يحمل الرئيس التنفيذي الجديد للوحدة سيرة مهنية وخبرة تراكمية، فهو يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي، وعمل في مناصب عدة في شركات كبرى، وأهم المناصب التي تقلدها: (مستشاراً لأمين مدينة جدة، نائب رئيس شركة صافولا، المدير التنفيذي لشركة أبعاد القابضة، مدير التطوير في شركة بيبسي كولا العالمية، المدير التنفيذي لشركة وادي جدة).

وقد قوبل هذا القرار من قبل الشارع الوحداوي بترحيب كبير؛ من أجل تطوير العمل الإداري الداخلي ليصبح عملاً مؤسساتياً ينهض بالنادي في كافة المجالات الرياضية والاستثمارية.

من جهة أخرى، غادرت بعثة الفريق الأول فجر اليوم (الثلاثاء) إلى سلوفينيا؛ لإقامة معسكر هناك لمدة 22 يوماً يخوض خلالها 5 وديات حسب ما هو مجدول حالياً، وكانت إدارة النادي قبل المغادرة أبرمت عقوداً احترافية مع لاعب الأهلي أيمن خليف لمدة 3 سنوات، وعلى الزبيدي إعارة من الأهلي لمدة عام.