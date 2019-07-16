شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يقاضي مزوري «الطبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

بعد التقرير الذي ظهر قبل أيام عدة عن لاعب الهلال عمر عبدالرحمن (عموري)، الذي أظهر بأن اللاعب مصاب بثقب في الركبة التي أجرى فيها عملية الرباط الصليبي، أفاد محامي اللاعب عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ‏أن النتائج التي ظهرت في تويتر مزورة، وغير صحيحة وسنحاسب من قام بنشرها، وسنرفع قضية على من قام بتزوير التقارير الطبية.

وأكدا سلامة اللاعب وجاهزيته، والدليل الفحوصات التي أجراها في برشلونة، مشيرا إلى أن التزوير كان المقصود منه التقليل من قيمة اللاعب السوقية، خاصة أنه يملك قيمة فنية عالية، وبكل تأكيد مثل هذه التقارير المزورة تضر بمستقبله.

‏ميدانياً، واصل فريق الهلال تمارينه الاعتيادية في معسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في النمسا على فترتين، إذ تركّزت التدريبات الصباحية على الجوانب البدنية والفنية، فيما اشتمل المران المسائي على الجوانب اللياقية والفنية فرض فيها المدرب رازفان الكرات العرضية والتسديد، واختتم المران بمناورة على جزء من وسط الملعب.