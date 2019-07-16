شكرا لقرائتكم خبر صادم للذئاب.. أحمد علي يوقع رسميا لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في خبر صادم لمسئولي المقاولون العرب وقع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه رسميا إلى نادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد دون علم إدارة ناديه الحالى مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون.

الأمر كان بمثابة الصدمة للجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس الذي حرص على عقد جلسة نفسية مع هداف الفريق في الأيام الماضية بعد الانضمام إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الأهلي، وذلك لتحفيز اللاعب على غلق صفحة المنتخب بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، والتركيز مع ذئاب الجبل خلال الفترة المقبلة.

كان أحمد على قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة ، ولكنه اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة المقاولون وتعهد بعدم اللجوء للشرط الجزائي ، ورحب المقاولون بتعهد اللاعب ، مؤكدين حرصهم على مستقبل اللاعب قبل أن يفاجئ المهاجم الدولى إدارة ناديه ويقوم بتسديد الشرط الجزائي دون إبلاغ مسئولي المقاولون .

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احمد على قدم مستويات رائعة مع المقاولون العرب منذ قدومه من المقاولون العرب وخاصة فى الموسم الحالى الذى احتل فيه صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 18 هدفا وهو ما دفع المدير الفنى للمنتخب الوطنى للإستعانة به خلال مباريات كأس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر .

تألق هداف الدوري العام في الموسم الجاري لفت أنظار العديد من أندية المسابقة المحلية التي حرصت على التفاوض مع اللاعب قبل أن يوقع لبيراميدز، ليترك أحمد علي المقاولون العرب قبل مباراة صعبة تنتظر ذئاب الجبل أمام النادي الأهلي في 24 يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مؤجلات الدوري العام، وبذلك يفقد المقاولون نصف القوة الهجومية للفريق مع العلم بأن أحمد علي وضع بصمته على 19 هدف من أصل 44 سجلهم لاعبو ذئاب الجبل في الموسم الجاري، حيث يحتل المقاولون المركز الخمس برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن النادي المصري صاحب المركز الرابع.