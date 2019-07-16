المقاولون العرب يفقد نصف القوة الهجومية أمام الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خبر صادم لمسئولى المقاولون العرب وقع أحمد على مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه رسميا إلى نادى بيراميدز، وحصل على مقدم التعاقد دون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائى المتواجد فى عقده مع المقاولون.
الأمر كان بمثابة الصدمة للجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس الذى حرص على عقد جلسة نفسية مع هداف الفريق فى الأيام الماضية بعد الانضمام إلى التدريبات، استعداداً لمواجهة الأهلى، وذلك لتحفيز اللاعب على غلق صفحة المنتخب بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر، والتركيز مع ذئاب الجبل خلال الفترة المقبلة.
وكان أحمد على قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، ولكنه اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة المقاولون وتعهد بعدم اللجوء للشرط الجزائى، ورحب المقاولون بتعهد اللاعب، مؤكدين حرصهم على مستقبل اللاعب قبل أن يفاجئ المهاجم الدولى إدارة ناديه ويقوم بتسديد الشرط الجزائى دون إبلاغ مسئولى المقاولون.
أحمد على قدم مستويات رائعة مع المقاولون العرب منذ قدومه من المقاولون العرب، خاصة فى الموسم الحالى الذى احتل فيه صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 18 هدفا، وهو ما دفع المدير الفنى للمنتخب الوطنى للاستعانة به خلال مباريات كأس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.
تألق هداف الدورى العام فى الموسم الجارى لفت أنظار العديد من أندية المسابقة المحلية التى حرصت على التفاوض مع اللاعب قبل أن يوقع لبيراميدز، ليترك أحمد على المقاولون العرب قبل مباراة صعبة تنتظر ذئاب الجبل أمام النادى الأهلى فى 24 يوليو الجارى، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مؤجلات الدورى العام، وبذلك يفقد المقاولون نصف القوة الهجومية للفريق مع العلم بأن أحمد على وضع بصمته على 19 هدفا من أصل 44 سجلها لاعبو ذئاب الجبل فى الموسم الجارى، حيث يحتل المقاولون المركز الخمس برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن النادى المصرى صاحب المركز الرابع.
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