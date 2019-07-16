الفراعنة يخوضون منافسات سيدات الشيش ورجال سيف المبارزة ببطولة العالم للسلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الثلاثاء، ثانى أيام منافسات بطولة العالم السلاح المقامة فى المجر، وتستمر حتى يوم 20 يوليو الحالى بمشاركة لاعبى الفراعنة.
ويقام اليوم منافسات رجال سيف المبارزة والتى يشارك فيها من مصر كلا من: أحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير.
بينما يشارك من مصر فى منافسات سيدات سلاح الشيش كلا من: يارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد.
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