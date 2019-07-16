شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 15/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لاستئناف بطولة الدوري العام بمعسكر فى أسبانيا.

الأهلى يرفض رحيل أحمد حمودى للدورى الكندى فى الصيف

أبلغ مسئولو النادى الأهلى أحمد حمودى، جناح الفريق، رفض رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى أرسل عرضاً رسمياً لشرائه خلال الساعات الماضية، فى ظل وجود رغبة من اللاعب فى الرحيل بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع الأهلى منذ تولى الأورجويانى مارتن لاسارتى المسئولية الفنية.

وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع أحمد حمودى أكد له خلالها رفض لجنة التخطيط رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى، نظراً لوجود حاجة فنية اليه خلال الفترة المقبلة.

الأهلى يستغل مواجهة "أوكام" لتجربة الجمل الفنية فى معسكر إسبانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مباراة ودية مهمة اليوم، الاثنين، أمام أوكام الإسبانى فى ثالث اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجى المقام بمدينة اليكانتي الإسبانية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى السادسة والنصف مساءً على ملعب لافينكا بعدما كان مقرراً إقامتها على ملعب بيناتار أرينا قبل أن يتم نقلها للملعب القريب من فندق الإقامة.

سوبر كورة.. تضحيات بالجملة لـ على جبر من أجل عيون الأهلي

تضحيات بالجملة يلجأ إليها على جبر، مدافع بيراميدز، لتسهيل انتقاله للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى على جبر مرونة كبيرة فى تخفيض قيمة عقده السنوى بعد انتقاله للأهلى لرفض الإدارة الحمراء استثناءه وتمييزه على لاعبى الفئة الأولى داخل الفريق.

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وتوصل الأهلى لاتفاق مع بيراميدز يقضى بانتقال على جبر للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى، واتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات على جبر مقابل رحيل الثنائى حسين السيد وإسلام محارب أو محمد شريف لبيراميدز بخلاف المقابل المادى.

مدافع الأهلى: المقاولون مفتاح الفوز على الزمالك.. ولا أهتم بأنباء رحيلى

قال أحمد علاء مدافع الأهلى أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين داخل معسكر الإعداد المقام حالياً فى مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا إن المعسكرات الطويلة تساهم في زيادة الانسجام ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهتين الحاسمتين أمام المقاولون العرب والزمالك على لقب بطولة الدورى.

قطر عائق أمام انتقال يوسف البلايلى للأهلى فى الصيف

تحدث مسئول أهلاوى مع الجزائرى يوسف البلايلى، نجم الترجى التونسى، لبحث انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستغلاً تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر الذى صعد لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وكشف مصدر مطلع بالأهلى أنه على الرغم من أن البلايلى يرغب فى اللعب للفريق الأحمر، إلا أن هناك صعوبة بالغة فى مسألة انتقاله للقلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضين رسميين من السد القطرى مقابل 5 ملايين يورو ونادى الدحيل القطرى الذى عرض 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب المتألق.