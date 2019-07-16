حفيظ دراجي: الأهلي ليس مجرد ناد بل دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن زيارته للأهلي، مؤكدًا أنه وجد حفاوة كبيرة من محمود الخطيب رئيس الأحمر وأعضاء مجلس الإدارة، وأنه ليس مجرد ناد بل دولة.

وقال دراجي في تصريحات لقناة "الأهلي" يوم الإثنين: "كانت الزيارة الأولى ولن تكون الزيارة الأخيرة، دخلت بيتي وجدت حفاوة من رئيس النادي المحترم وأعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف: "وقفت أمام كيان كبير قرأت وسمعت عنه في الوقت السابق، لكني علمت في الزيارة حجم مصر وحجم الأهلي، إنه ليس مؤسسة أو مجرد ناد بل أكبر بكثير، بمثابة دولة".

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وأتم المعلق الجزائري قائلا: "سعيد جدًا بتلك الزيارة والتقطت العديد من الصور هناك والتقيت بأعضاء مجلس الإدارة، قضيت هناك 3 ساعات من أجمل الأوقات في حياتي".

يُذكر أن حفيظ دراجي يتواجد في مصر بالفترة الحالية للتعليق على مباريات النسخة الجارية من كأس الأمم الإفريقية، حيث تأهل منتخب بلاده الجزائري إلى المباراة النهائية للمسابقة.