تواصلت "بوابة الوفد"، مع كريم بلق وكيل اللاعب المغربى أشرف بن شرقى عقب الإعلان منذ ساعات عن انضمامه لنادى الزمالك.
وفى تصريحات خاصة قال كريم بن بلق لـبوابة "الوفد" ،أن الزمالك نادي كبير و محترم و بن شرقي سوف يعطي إضافات كبيرة للنادي و له شخصيًا.
وأضاف وكيل بن شرقى: "كل التوفيقلأشرف و أنا متأكد انه سوف يبدع في الميادين المصرية، وجمهور الزمالك جمهور كبير و نادي عريق و يستاهل كل الالقاب و اللاعبين الكبار".
وتابع وكيل بن شرقى، أن عقد موكله لم يكن صدفه، لكنه تتويج لحب الانتماء لفريق الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أشرف بن شرقي لـ"الوفد": الزمالك نادي كبير وانضمام اللاعب إضافة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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