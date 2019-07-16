رياضة | رئيس الزمالك: كهربا لن يستطيع اللعب خارج الزمالك.. لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: كهربا لن يستطيع اللعب خارج الزمالك.. لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم، على استحالة تمكن محمود كهربا جناح الفريق من ممارسة كرة القدم خارج القلعة البيضاء إلا بعد انتهاء العقد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور" : "عقد محمود كهربا صحيح بنسبة 100٪، وموثق في الاتحاد المصري لكرة القدم، لذلك لن يستطيع اللعب خارج الزمالك، قبل إنتهاء عقده معنا أي بعد مرور 3 سنوات".

وأضاف : "كهربا اخطأ كثيرًا في الموسم الماضي مع اللاعبين والجهاز الفني، فماذا قدم اللاعب حتى يطلب زيادة راتبه".

واختتم : "كهربا عليه تقديم الإعتذار أولاً للجمهور ثم للجهاز الفني، من أجل التفكير في الجلوس معه لعودته".