رياضة | تعرف على موعد وصول بن شرقي للقاهرة

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم، عن موعد وصول المغربي أشرف بن شرقي للقاهرة، من أجل تقديمه لوسائل الإعلام.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور" : "بن شرقي سيصل القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لتقديمه في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام".

الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك أعلن انضمام بن شرقي للزمال قادمًا من الهلال السعودي، لمدة 3 سنوات.