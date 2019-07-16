رياضة | الأهلي يحسم مصير لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الأهلي برئاسة محمود الخطيب الموقف النهائي لمستقبل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.



وكشف مصدر بالأهلي أن الخطيب أخبر أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التخطيط بالنادي استقراره بشكل رسمي على إعطاء لاسارتي فرصة جديدة في الموسم المقبل لتعديل موقف الفريق في البطولة الأفريقية بعد الموافقة على جميع مطالبه بتدعيم الفريق بصفقات وإقامة فترة إعداد قوية في إسبانيا.



وأكد المصدر أن الخطيب أغلق الباب تمامًا أمام المفاوضات مع أي مدير فنى سواء مصري أو أجنبي وتم الإتفاق على بقاء لاسارتي في الموسم المقبل.