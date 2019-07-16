رياضة | أهم أخبار النصر السعودي اليوم الأثنين 15-7-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار النصر السعودي اليوم الأثنين 15-7-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأثنين الموافق 15-7-2019، أبرزها اعتماد مجلس إدارة العالمي الجديد برئاسة السويكت، وتأكيد أحد الأعضاء على بقاء الثنائي المغربي.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأثنين الموافق 15-7-2019 كالتالي:

النصر يعلن اعتماد مجلس إدارته الجديد برئاسة السويكت

أعلن نادي النصر، عن اعتماد الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة عبدالعزيز بن تركي، لمجلس إدارة العالمي السعودي، برئاسة صفوان السويكت.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لاعتماد الهيئة العامة للرياضة لمجلس النصر الجديد معلقًا عليها "سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت.

والجدير بالذكر أن مجلس النصر الجديد برئاسة السويكت، يضم في عضويته كلاً من : سهيل بن علي القاسم، فهد بن سليمان الطيار، عبدالرحمن الشهري، سلمان بن عبدالله الحلافي، ناصر بن علي الجميد.

عضو بنادي النصر يؤكد بقاء حمدالله وأمرابط

كشف عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق، بشأن الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

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ونشر عبدالعزيز بغلف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو لاحتفالات الفريق بالتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي معلقًا عليه: "أحبتي جمهور الشمس، لا تلتفتوا لكل مايقال دعوهم يطلقوا الإشاعات حول أمرابط وحمدالله وخلافه، كلهم باقووون".

وأضاف: "دعونا الليله نسترجع الموسم الخالد وأفراحه ونحتفل، ونطقطق دون إساءه أو تجريح".

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأنباء ترددت عن تلقي حمد الله عروضًا مغرية من تركيا وإيطاليا، وكذلك أقتراب النصر من التخلي عن إمرابط، بسبب تقدمه في العمر.

عضوا النصر يدعمان إدارة السويكت ماديًا

كشف نادي النصر السعودي، عن تقديم عضوا النادي دعمًا ماليًا كبيرًا لإدارة الفريق الجديد برئاسة صفوان السويكت، بقيمة 700 ألف ريال.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف دعماً مالياً للنادي مقداره خمسمائة ألف ريال.

وأضافت: "قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ سعد بن ثابت آل مغني دعماً مالياً للنادي مقداره مائتي ألف ريال".

وتابعت: "وثمنت إدارة نادي ⁧النصر⁩ برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ عبدالعزيز، وسعد هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منهما تجاه ناديهما العالمي".